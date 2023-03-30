Российские военные сообщили об уничтожении танка ВСУ на авдеевском направлении

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Российские военные на авдеевском направлении уничтожили замаскированный танк ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.

"На авдеевском направлении разведывательным подразделением 1-ого армейского корпуса выявлен танк в укрытии и скопление военнослужащих ВСУ численностью до 10 человек", - сказал Бигма.

"Замаскированная боевая машина и личный состав были уничтожены в результате удара авиации ВКС России с применением управляемого боеприпаса", - заявил он.

Представитель группировки "Юг" заявил, что на донецком направлении силы ВСУ в районе населенного пункта Марьинка пытались приблизиться к позициям российских военных, но были остановлены плотным огнем артиллерии.