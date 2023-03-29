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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Российские военные уничтожили в ДНР узел связи ВСУ

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по узлу связи вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике, а также четырем пунктам управления ВСУ в Харьковской, Херсонской областях и ДНР, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Семеновка Донецкой народной республики уничтожен узел связи ВСУ. Кроме того, поражены четыре пункта управления подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Орлянка Харьковской области, Авдеевка Донецкой народной республики и Новоберислав Херсонской области", - сказал Конашенков.

По его словам, российскими средствами противовоздушной обороны и стрелковым оружием за сутки уничтожено восемь украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Запорожской области, а также шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

Всего за сутки российскими войсками нанесено поражение 87 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118 районах, сказал Конашенков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 марта 2023 годаВоенная операция на Украине
Игорь Конашенков Минобороны РФ ДНР
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