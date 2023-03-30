Песков заявил, что журналиста из США задержали в РФ с поличным по подозрению в шпионаже

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Журналист The Wall Street Journal, американец Эван Гершкович был задержан российскими спецслужбами в Екатеринбурге с поличным по подозрению в шпионаже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это прерогатива ФСБ. Собственно, уже было заявление от Федеральной службы безопасности. Здесь нам нечего добавить. Единственно, что я могу сказать, насколько нам известно, его взяли с поличным", - сказал Песков в четверг журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Отвечая на вопрос, может ли инцидент с американским журналистом сказаться на работе российских корпунктов за границей, в частности, в США, Песков сказал: "Мы надеемся, что этого не будет и этого не должно быть. Потому что еще раз повторяю: речь идет не о подозрении, а речь идет о том, что он был задержан с поличным".

У Пескова спросили, что будет с корпунктами The Wall Street Journal, которые расположены в России, а также есть ли возможность остаться в России журналистам этих корпунктов.

"Нет, те, кто осуществляет нормальную журналистскую деятельность, разумеется, если у них есть действующая аккредитация, они будут дальше работать. Здесь никаких проблем не будет", - сказал Песков.

Цент общественных связей ФСБ России ранее сообщил, что российской спецслужбой "пресечена противоправная деятельность аккредитованного при МИД России корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal, гражданина США Гершковича Эвана, 1991 г.р., подозреваемого в шпионаже в интересах американского правительства".

По данным ФСБ, Гершкович, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

"При попытке получения секретных сведений американец был задержан в Екатеринбурге", - заявили в спецслужбе.