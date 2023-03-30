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Суд в Москве арестовал журналиста The Wall Street Journal из США по делу о шпионаже

Суд в Москве арестовал журналиста The Wall Street Journal из США по делу о шпионаже
Эван Гершкович у Лефортовского суда
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест корреспондента московского бюро издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, задержанного по делу о шпионаже, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Суд заключил Гершковича под стражу на срок до 29 мая 2023 года, заявили в пресс-службе в четверг.

Как отметили в суде, Гершкович подозревается в шпионаже (ст. 276 УК РФ). По данной статье американцу грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Как ожидается, американец будет помещен в СИЗО "Лефортово", где первое время пробудет на карантине. После этого его поместят в общую камеру.

Согласно законам РФ, если за установленное время следователь не успеет завершить расследование, то в конце мая он обратится в суд за продлением меры пресечения.

Явившийся в суд адвокат Даниил Берман, пояснивший, что у него заключено соглашение на защиту Гершковича, сказал журналистам, что пока не вступил в дело и что не смог принять участие в заседании.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 г.р., ранее сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По данным ведомства, фигурант, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

Как пояснили в ФСБ, "при попытке получения секретных сведений американец был задержан в Екатеринбурге".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что Гершковича "взяли с поличным".

США The Wall Street Journal Эван Гершкович Лефортовский суд Москва
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