Банкир Ебралидзе в суде не признал вину в растрате 5 млн евро Констанс-банка

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Октябрьский суд Петербурга начал рассматривать по существу дело бизнесмена Александра Ебралидзе о растрате денег обанкротившегося Констанс-Банка, передал корреспондент "Интерфакса". Он заявил в суде о невиновности.

Подсудимого обвиняют в организации присвоения или растраты средств в особо крупном размере (ч.3 ст.33 - ч.4 ст.160 УК). Ущерб следствие оценило в 5 млн евро.

"Это ложь от начала до конца. Ложь с большой буквы", - заявил Ебралидзе.

Суд уже допросил подозреваемого соучастника подсудимого - бывшего предправления банка Эльдара Дыгова. Он заключил соглашение со следствием, и его дело было выделено в отдельное производство.

Дыгов сообщил, что, будучи бенефициаром АО АКБ "Констанс-Банк", Ебралидзе попросил его взять из хранилища 5 млн евро. Зачем ему деньги, предприниматель якобы не объяснил. Дыгов предположил, что они нужны были для бизнес-проекта Ебралидзе.

По словам Дыгова, он десять раз забирал по 500 тысяч евро из хранилища, меняя пачки купюр на муляжи, и передавал деньги Ебралидзе.

Ебралидзе и Дыгов были задержаны осенью 2021 года.

По версии следствия, с января 2014 года по август 2016 года Ебралидзе организовал незаконное присвоение денег, хранящихся в организации, Дыгов принимал в этом участие. Дыгов признал вину сразу после задержания. Ебралидзе же заявил, что бывший партнер его оговаривает.

При поступлении дела в суд Ебралидзе вменяли пять эпизодов преступлений по ч.3 ст.33 - ч.4 ст.160 УК, ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч.4 ст.174.1 УК (отмывание денег в особо крупном размере). 21 марта на предварительном слушании суд в связи с истечением сроков давности прекратил производство по четырем из пяти эпизодов, оставив обвинение в организации растраты.

Ебралидзе находится под стражей.

Констанс-банк лишился лицензии 5 августа 2016 года. Отзыв лицензии Банк России объяснил тем, что банк полностью утратил собственные средства в результате формирования резервов на возможные потери под фактически отсутствующие активы. Также регулятор уличил банк в проведении сомнительных транзитных операций. 19 августа 2016 года ЦБ сообщил, что обнаружил недостачу 2,9 млрд рублей в кассе банка.