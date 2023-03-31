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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:24

"Москвич 3" можно будет купить по программе трейд-ин

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Завод "Москвич" запустил акцию на покупку моделей "Москвич 3" по программе трейд-ин, по которой можно получить скидку на покупку нового автомобиля при сдаче старой машины.

"В апреле при покупке автомобиля Москвич 3 с турбодвигателем 1,5 л и автоматической трансмиссией CVT в комплектации "Стандарт" выгода клиента по программе трейд-ин составит 100 000 рублей", - говорится в телеграм-канале завода "Москвич".

Отмечается, что сдать в трейд-ин можно автомобиль любой марки, главное, чтобы он находился в собственности клиента не менее шести месяцев на момент участия в акции.

Специальные условия по программе трейд-ин действуют во всех официальных дилерских центрах "Москвич" с 1 по 30 апреля 2023 года.

Крупноузловая сборка автомобилей под брендом "Москвич" стартовала на одноименном столичном заводе в ноябре 2022 года, через полгода после ухода из РФ французской Renault, которой ранее принадлежала площадка.

Завод выпускает две модели кроссоверов на компонентной базе китайского JAC - "Москвич 3" с двигателем внутреннего сгорания и электрокары "Москвич 3е".

Москвич
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