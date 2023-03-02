Продажи автомобиля "Москвич" у официальных дилеров открываются 3 марта

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - С 3 марта появится возможность приобрести у официальных дилеров автомобиль "Москвич" на электрической или бензиновой тяге, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Купить электромобиль "Москвич 3е" и городской кроссовер "Москвич 3" с завтрашнего дня можно будет у всех официальных дилеров", - написал мэр в четверг в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что уже открыты 52 точки продаж и сервисного обслуживания в 23 городах России. В этом году планируется выпустить 50 тыс. автомобилей, из них. 10 тыс. - электромобилей. Через год объемы выпуска будут удвоены.

Крупноузловая сборка автомобилей под брендом "Москвич" стартовала на одноименном столичном заводе в ноябре 2022 г., через полгода после ухода из РФ французской Renault, которой ранее принадлежала площадка. Завод выпускает две модели кроссоверов на компонентной базе китайского JAC – "Москвич 3" с двигателем внутреннего сгорания и электрокары "Москвич 3е".