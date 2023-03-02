Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:49

Продажи автомобиля "Москвич" у официальных дилеров открываются 3 марта

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - С 3 марта появится возможность приобрести у официальных дилеров автомобиль "Москвич" на электрической или бензиновой тяге, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Купить электромобиль "Москвич 3е" и городской кроссовер "Москвич 3" с завтрашнего дня можно будет у всех официальных дилеров", - написал мэр в четверг в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что уже открыты 52 точки продаж и сервисного обслуживания в 23 городах России. В этом году планируется выпустить 50 тыс. автомобилей, из них. 10 тыс. - электромобилей. Через год объемы выпуска будут удвоены.

Крупноузловая сборка автомобилей под брендом "Москвич" стартовала на одноименном столичном заводе в ноябре 2022 г., через полгода после ухода из РФ французской Renault, которой ранее принадлежала площадка. Завод выпускает две модели кроссоверов на компонентной базе китайского JAC – "Москвич 3" с двигателем внутреннего сгорания и электрокары "Москвич 3е".

Сергей Собянин Москва Москвич
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В московском метро произошло два инцидента с пассажирами за утро

Путин и Собянин запустили "Большое кольцо" столичного метро

Путин и Собянин запустили "Большое кольцо" столичного метро

Москвичам пообещали неоднородную погоду с морозами до минус 15 градусов в марте

Москвичам пообещали неоднородную погоду с морозами до минус 15 градусов в марте

Музеи Кремля получают запросы из Китая на проведение выставок

Музеи Кремля получают запросы из Китая на проведение выставок

Движение на Сокольнической линии метро восстановили после возгорания вагона

Горевший на станции "Спортивная" состав метро убрали с линии

Станцию метро "Спортивная" в Москве закрыли из-за возгорания

На участке красной ветки московского метро прервано движение

Оттепель вернется в Москву во второй половине недели

Оттепель вернется в Москву во второй половине недели

Движение машин по внешней стороне ТТК после аварии восстановлено

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });