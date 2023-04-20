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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

Стоимость "Москвича 3" в комплектации "Комфорт" составит от 2,25 млн руб.

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Стоимость кроссоверов "Москвич 3" в комплектации "Комфорт" составит от 2,25 млн рублей, сообщили в компании.

Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале завода.

Отмечается, что по сравнению с базовой версией "Москвича" улучшенная комплектация включает дополнительные опции: полностью светодиодную оптику, систему предупреждения о возможном лобовом столкновении и выезде с полосы движения, систему камер кругового обзора, автоматическое управление дальним светом фар и другие.

Крупноузловая сборка автомобилей под брендом "Москвич" стартовала на одноименном столичном заводе в ноябре 2022 года, через полгода после ухода из РФ французской Renault, которой ранее принадлежала площадка.

Завод выпускает две модели кроссоверов на компонентной базе китайского JAC - "Москвич 3" с двигателем внутреннего сгорания и электрокары "Москвич 3е".

Москвич
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