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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:24

Четыре человека погибли в результате обстрела города на левом берегу Днепра

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли, еще один получил ранения в четверг в результате артиллерийского обстрела города Голая Пристань на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минздраве региона.

"30 марта в Скадовскую центральную городскую больницу доставили пациента с минно-взрывной травмой. Мирный житель пострадал в результате обстрела Голой Пристани... Также вследствие вчерашнего обстрела Голой Пристани скончались четыре мирных жителя", - сообщается в пятницу в телеграм-канале регионального Минздрава.

Пострадавший находится в состоянии средней тяжести, ему оказывается необходимая помощь, добавили там.

По данным экстренных служб региона, днём 30 марта ВСУ выпустили по Голой Пристани 14 снарядов из ствольной артиллерии. Также в четверг обстрелам подверглись населенные пункты Алешки, Новая Каховка, Кардашинка, Днепряны, Геройское, Казачьи Лагеря, Новая Збурьевка и Песчановка. Украинские военные выпустили по ним в общей сложности 65 артиллерийских снарядов.

"Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - добавил представитель экстренных служб.

Обстрелы левого берега со стороны ВСУ продолжались также в ночь на пятницу. Украинские военные выпустили по населенным пунктам Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Таврийск и Рыбальче в общей сложности 42 снаряда из ствольной артиллерии.

Хроника 24 февраля 2022 года – 31 марта 2023 годаВоенная операция на Украине
Днепр Голая Пристань Херсонская область ВСУ Украина
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