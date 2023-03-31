В Ростовской области восстановили движение по М-4 "Дон" после снежных заторов

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Госавтоинспекция Ростовской области сообщила, что движение по федеральной трассе М-4 "Дон" восстановлено в обоих направлениях. Трасса почти сутки была закрыта из-за сильного снега.

"Движение на автодороге М-4 "Дон" в Каменском и Красносулинском районах Ростовской области восстановлено в обоих направлениях. На участке с 905 по 944 километр транспорт движется плотным потоком", - уточнили в ГАИ.

Губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале написал, что на некоторых участках движение все еще затруднено, а на сложных участках налажено реверсивное движение.

"Работа по расчистке дорожного полотна продолжается, но уже идет к завершению. Поставлена задача восстановить функционирование трасс в нормальном режиме к исходу суток", - отметил губернатор.

Для ликвидации последствий снегопада с 20:00 четверга по московскому времени было закрыто движение по М-4 на участке от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина (с 907 по 983 км). Губернатор ввел режим ЧС в городе Шахты, Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах.

Первые фуры направились по трассе в сторону Москвы в пятницу утром. Всего из затора были эвакуированы более 60 человек, в том числе дети и беременные женщины. В пунктах временного размещения, по последним данным, находилось более 200 человек. В работе по ликвидации последствий ЧС задействовали более 200 спасателей.

Ближе к полудню в заторе оставались тысячи машин.