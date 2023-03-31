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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:24

В России за сутки COVID-19 заболели более 11 тыс. человек

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил более 11 тыс. случаев, скончались 34 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"Выявлено 11 065 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 308 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 23,7%", - сообщили в оперштабе.

По данным штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 21 субъекте РФ, снижение - в 59 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах РФ.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 10 750 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 315.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 34 человека, накануне сообщалось о 32 умерших.

"Выздоровели за сутки 12 974 человека, или на 4,1% больше в сравнении с 30 марта", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 636 589 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 397 245 умерших и 21 995 504 выздоровевших.

коронавирус РФ
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