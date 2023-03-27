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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:33

Во Франции зафиксировали новую волну коронавируса

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Во Франции наблюдается рост случаев заражения коронавирусом, эпидемиологи считают это десятой волной COVID-19, передает в понедельник BFM TV.

По данным телеканала, общий уровень заболеваемости повысился за прошедшую неделю на 26%, в отделения неотложной помощи с коронавирусом стали поступать на 20% больше заболевших, а в реанимацию - на 15% больше, чем неделей ранее.

Директор Института глобального здоровья в Женеве Антуан Флао в свою очередь заявил телеканалу, что распространение коронавируса, вероятно, затронуло не только Францию, но и страны Европы в целом.

Отмечается, что коэффициент репродукции вируса составляет 1,2. Индекс репродукции R - показатель, определяющий число людей, которых может инфицировать один больной.

Ситуация с COVID-19 во Франции происходит на фоне протестов и неспокойных настроений общественности из-за пенсионной реформы. Так, в ночь на пятницу, 17 марта, в Париже и ряде других городов Франции прошли массовые протесты против пенсионной реформы, которые переросли в беспорядки. Участники акций бросали булыжники, бутылки с зажигательной смесью в стражей порядка. В Бордо протестующие подожгли вход в мэрию, в Тулузе и Лионе они устроили погромы. Тогда в ходе беспорядков задержали 457 человек.

Правительство 16 марта приняло решение провести реформу по повышению возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет в обход голосования в Национальном собрании.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, во Франции за все время распространения коронавируса зафиксировали свыше 39,7 млн заражений, более 165 тыс. инфицированных скончались. По данным сайта, в настоящее время болеют 119,6 тыс. жителей страны.

Хроника 09 января 2020 года – 27 марта 2023 годаПандемия коронавируса
Франция
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