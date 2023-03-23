ВОЗ отмечает стабилизацию ситуации с COVID-19 в России

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Ситуация с COVID-19 стабилизировалась в России, считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"Мы видим снижение (по заболеваемости COVID-19 - ИФ). К нам ежедневно попадают из Роспотребнадзора цифры. Сейчас тестирование снижается, но положительность (тестов - ИФ) не переходит в высокие показатели. На этом моменте нет страха, не видим тревоги. Ситуация развивается хорошо, но надо, как всегда, не расслабляться", - заявила журналистам Вуйнович в четверг в кулуарах Международного форума "Здоровое общество", который проходит в Петербурге.

Она отметила, что в мире также фиксируется снижение заболеваемости и смертности от COVID-19.

"Все условия сложились, чтобы мы могли (...) сказать: "конец чрезвычайной ситуации международного значения". (...) Есть условия, но не надо расслабляться. Надо очень внимательно смотреть, как вирус меняется. Мы видим, что все новые штаммы не дают таких высоких цифр по заболеваемости, не дают тяжелые заболевания, мы видим положительную ситуацию со смертностью и госпитализацией", - отметила представитель ВОЗ.

Она сообщила, что важно всем странам сообщать свои данные о генетических анализах, Россия делает это.

По ее словам, коронавирус превратится в сезонное заболевание, но не уйдет совсем.