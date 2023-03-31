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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Путин подписал указ об утверждении обновленной концепции внешней политики РФ

Концепция предусматривает возможность симметричных и ассиметричных мер в ответ на враждебные действия

Путин подписал указ об утверждении обновленной концепции внешней политики РФ
Президент России Владимир Путин
Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал в пятницу указ об утверждении обновленной концепции внешней политики России.

Об этом глава государства заявил на совещании с постоянными членами Совбеза России.

По словам Путина, необходимость серьезной коррекции ключевых документов стратегического планирования, в том числе, концепции внешней политики, вызвана кардинальными изменениями на международной арене.

"Министерством иностранных дел в координации с администрацией президента, аппаратом Совета Безопасности, правительством, многими министерствами и ведомствами проведена масштабная и кропотливая работа по ее актуализации и приведению в соответствие с современными геополитическими реалиями", - сказал он в связи с этим.

Президент подчеркнул, что "получился взвешенный документ, который ляжет в основу наших практических действий в среднесрочной и на более отдаленную перспективу".

Он добавил, что координирующую роль в реализации концепции должно выполнять Министерство иностранных дел, опираясь при этом на поддержку других ведомств.

Путин также призвал все ведомства, вовлеченные в реализацию внешнеполитического курса РФ, сделать акцент на формировании условий для отказа недружественных государств от враждебной политики по отношению к России.

"В практическом плане я прошу всех коллег, имеющих отношение к реализации единого внешнеполитического курса, особое внимание уделить расширению связей с конструктивно настроенными партнерами и формированию условий для отказа недружественных государств от враждебной политики по отношению к нашей стране", - сказал президент РФ.

Путин отметил, что "в перспективном планировании наших действий важно учитывать всю полноту факторов и тенденций развития международных отношений".

При этом, как подчеркнул президент, надо "работать на укрепление суверенитета России, повышение роли нашей страны в решении мировых проблем и формировании более справедливого многополярного миропорядка".

Путин охарактеризовал обновленную концепцию как "добротную доктринальную основу для нашей дальнейшей работы по международным делам".

Комментарий Лаврова

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что новая концепция внешней политики предусматривает возможность использования Вооруженных сил для предотвращения нападения на Россию и ее союзников.

"В концепции предусматривается возможность принятия симметричных и ассиметричных мер в ответ на недружественные действия против России", - сказал министр.

"Вводится тезис об использовании Вооруженных сил для отражения или предотвращения вооруженного нападения на Россию и ее союзников. Тем самым мы недвусмысленно заявляем, что будем отстаивать право российского народа на существование и свободное развитие", - добавил он.

Владимир Путин Сергей Лавров МИД РФ
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