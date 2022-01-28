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МИД разработал обновленную редакцию Концепции внешней политики РФ

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел России подготовило обновленную редакцию Концепции внешней политики РФ, заявил президент Владимир Путин.

"Совет Безопасности России и его постоянное совещание так или иначе занимаются подготовкой документов стратегического планирования, причем в самых разных областях. Но сегодня речь пойдет о зоне прямой ответственности Совета Безопасности - о внешней политике. Министерство иностранных дел России подготовило проект обновленной редакции Концепции внешней политики Российской Федерации", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.

"Этот документ, конечно, относится к категории документов стратегического планирования. МИД России учел здесь последние изменения, происходящие в мире, в том числе здесь отражены существенные изменения, произошедшие в международной политике за последние пять лет", - отметил он.

Докладчиком по данному вопросу выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В совещании также приняли участие премьер Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред СБ Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Владимир Путин МИД РФ Совбез

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