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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Главным инициатором антироссийской линии в концепции внешней политики РФ названы США

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - США в обновленной концепции внешней политики РФ названы главным инициатором антироссийской линии, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Главным инициатором и проводником антироссийской линии прямо названы Соединённые Штаты Америки, и в целом политика Запада, направленная на всемерное ослабление России, охарактеризована как гибридная война нового типа", - сказал он в пятницу на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ.

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В то же время, по словам министра, в концепции "чётко закреплена мысль, что мы не изолируемся от англосаксонских стран и континентальной Европы, не имеем по отношению к ним изначально враждебных намерений".

В новой концепции внешней политики говорится, что Россия рассчитывает на возврат со временем к взаимодействию на основе принципов суверенного равенства и уважения интересов.

"Россия не считает себя врагом Запада, не изолируется от него, не имеет по отношению к нему враждебных намерений и рассчитывает, что в дальнейшем государства, принадлежащие к западному сообществу, осознают бесперспективность своей конфронтационной политики и гегемонистских амбиций", - говорится в документе.

В концепции подчеркивается, что Россия надеется, что государства Запада "примут во внимание сложные реалии многополярного мира и вернутся к прагматичному взаимодействию с Россией, руководствуясь принципами суверенного равенства и уважения интересов друг друга".

"На такой основе Российская Федерация готова к диалогу и сотрудничеству", - подчеркивается в документе.

"Отношения с другими (помимо США - ИФ) англосаксонскими государствами Российская Федерация намерена выстраивать в зависимости от степени их готовности отказаться от недружественного курса в отношении России и уважать ее законные интересы", - говорится в тексте концепции.

Сергей Лавров США РФ
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