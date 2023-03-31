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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Москва заинтересована в поддержании стратегического паритета с США

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Россия заинтересована в поддержании стратегического паритета и в мирном сосуществовании с США, говорится в обновленной концепции политики РФ.

"Российская Федерация заинтересована в поддержании стратегического паритета, в мирном сосуществовании с США и установлении баланса интересов между Россией и США с учетом их статуса крупнейших ядерных держав, особой ответственности за стратегическую стабильность и состояние международной безопасности в целом", - говорится в концепции, текст которой опубликован в пятницу на сайте президента РФ.

Как подчеркивается в документе, "перспективы формирования такой модели российско-американских отношений зависят от степени готовности США к отказу от политики силового доминирования и пересмотру антироссийского курса в пользу взаимодействия с Россией на основе принципов суверенного равенства, обоюдной выгоды и уважения интересов друг друга".

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