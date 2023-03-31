Россия и Индонезия подписали договор о взаимной выдаче преступников

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Российская делегация во главе с министром юстиции Константином Чуйченко посетила Индонезию, подписан договор о взаимной выдаче преступников, сообщает в пятницу сайт министерства юстиции РФ.

"30 - 31 марта 2023 г. проходит официальный визит российской делегации во главе с министром юстиции РФ Константином Чуйченко в Республику Индонезию. В ходе визита подписан Договор между РФ и Республикой Индонезией о выдаче", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в рамках мероприятия состоялась двусторонняя встреча Чуйченко с министром юстиции и прав человека Индонезии Ясонной Лаоли.

"Стороны обсудили наиболее актуальные вопросы межгосударственного сотрудничества в правовой области. В частности, были намечены дальнейшие перспективы взаимодействия в сфере международной правовой помощи по гражданским и торговым делам, по вопросам передачи осужденных и усовершенствования нормативной базы в сфере некоммерческого сектора", - говорится в сообщении.

По словам главы Минюста РФ, договор регулирует вопросы экстрадиции преступников для привлечения к уголовной ответственности или приведения в исполнение приговора.

"Это существенный шаг для нас в деле борьбы с трансграничной преступностью, защиты жертв преступлений и восстановлении справедливости и безопасности", - приводит сайт высказывание Чуйченко.

Он пригласил индонезийских коллег принять участие в XI Петербургском международном юридическом форуме, который состоится в период с 11 по 13 мая в Санкт-Петербурге.