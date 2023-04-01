В России за сутки COVID-19 заболели почти десять тысяч человек

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 946 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Как отмечается, количество госпитализаций за сутки составило 1 164 человека и снизилось в сравнении с предшествующими на 11%.

По данным штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 25 субъектах России, снижение - в 50 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах страны.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ было зарегистрировано 11 065 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 1 119.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 36 человек, накануне сообщалось о 34 умерших.

Выздоровели за сутки 12 284 человек, или на 5,3% меньше в сравнении с 31 марта, сказали в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 646 535 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 397 281 умерший и 22 007 788 выздоровевших.