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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:51

Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Большегрузам разрешили движение по Военно-Грузинской дороге, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Северной Осетии в субботу.

"В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс в обоих направлениях с 13:00 по Москве 1 апреля 2023 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Дорога была закрыта для грузовиков с 20:30 по московскому времени пятницы из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию и Грузию.

Военно-Грузинская дорога Северная Осетия Грузия МЧС
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