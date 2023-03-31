Военно-Грузинскую дорогу снова закрыли для грузовиков из-за непогоды

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Ухудшение погодных условий на территории Грузии вызвало закрытие Военно-Грузинской дороги для большегрузного транспорта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

Это решение там объяснили невозможностью обеспечить безопасный проезд, а также рекомендациями пограничной полиции Грузии.

Грузовикам запрещено движение на участке "Владикавказ - н.п. Ларс" - в направлении на выезд из России с 20:00 по Москве и до особого распоряжения.

Военно-Грузинская была закрыта для грузовиков почти всю ночь с четверга на пятницу и открылась только к 11:00 по Москве. Утром в очереди перед пунктом пропуска "Верхний Ларс" проезда ожидали 1268 большегрузов.

Военно-Грузинская дорога - единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию и Грузию.