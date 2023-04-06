Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Движение по Военно-Грузинской дороге снова разрешили всем видам транспорта после расчистки дорожного полотна на территории Грузии, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

Движение на участке Владикавказ - Ларс разрешено в обоих направлениях с 09:30 по Москве 6 апреля до особого распоряжения. С 23:20 среды движение для грузовиков по дороге было запрещено.

Сайт Федеральной таможенной службы сообщил, что со стороны России проезда в Грузию перед пунктом пропуска "Верхний Ларс" ожидает 1221 грузовик. Всего за сутки удалось оформить 416 грузовиков. Еще 289 большерузов ожидают въезда в Россию.

Военно-Грузинская дорога - единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию и Грузию.