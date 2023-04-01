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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:33

МЧС сообщило о землетрясении магнитудой 4,6 на Ставрополье

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Подземные толчки магнитудой 4,6 имели место в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Ставропольский край, Предгорный муниципальный округ, зафиксировано сейсмособытие магнитудой 4,6 на глубине 15 км, с ощущаемостью в Советском городском округе, Георгиевском городском округе, Железноводске, Пятигорске и Кисловодске", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительным данным жертв и разрушений нет.

Ранее сообщалось о том, что землетрясение произошло на Ставрополье. О том, что подземные толчки ощутили в Пятигорске и Железноводске, написали в своих телеграм-каналах главы этих городов Дмитрий Ворошилов и Евгений Бакулин.

Ставропольский край Ставрополье Пятигорск Железноводск Кисловодск МЧС
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