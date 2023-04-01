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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:33

Что произошло за день: суббота, 1 апреля

Домашний арест для наместника Киево-Печерской лавры, землетрясение на Ставрополье

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия нарастила производство обычных и высокоточных боеприпасов, заявил Сергей Шойгу в штабе объединенной группировки российских войск. Министр обороны РФ заслушал доклады, провел совещание с командованием группировки и заместителями министра обороны по вопросам обеспечения войск боеприпасами. Шойгу также вручил военнослужащим госнаграды.

- Утром в субботу к наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу пришли с обыском. По данным СМИ, митрополиту вручили подозрение по статье 161 Уголовного кодекса (разжигание межрелигиозной розни). Ему назначили домашний арест на два месяца.

- МЧС сообщило о землетрясении магнитудой 4,6 на Ставрополье. Толчки ощущались в Советском и Георгиевском городских округах, Железноводске, Пятигорске и Кисловодске.

- Все депутаты, обязанные декларировать свои доходы, выполнили эту обязанность, заявили в Госдуме.

- Папу римского Франциска выписали из больницы. Ранее у 86-летнего понтифика диагностировали инфекционный бронхит.

- ВФЛА одобрила кандидатуру Руслана Мащенко на пост главного тренера сборной по легкой атлетике. Теперь кандидатуру должно согласовать министерство спорта РФ.

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