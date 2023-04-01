Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на Ставрополье

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зафиксировали подземные толчки недалеко от Пятигорска, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Как говорится в сообщении, землетрясение магнитудой 4,3 произошло в 17:03 в субботу в 99 км к северо-востоку от Пятигорска. Глубина - 15 км.

О том, что подземные толчки ощутили в Пятигорске и Железноводске написали в своих телеграм-каналах главы этих городов Дмитрий Ворошилов и Евгений Бакулин.

Ворошилов подтвердил, что, по предварительной информации, землетрясение было магнитудой 4,3 балла. "Пока сообщений о повреждениях и пострадавших от территориальных служб и ЕДДС нет. Повторные толчки не наблюдаются", - уточнил он.

В свою очередь Бакулин сообщил о поступлении 16 звонков в ЕДДС по данному факту и рекомендовал жителям города покинуть здания в случае повторных толчков.

Глава Ессентуков Александр Некристов написал в своем телеграм-канале, что в городе также разрушений и повреждений не зафиксировано.

Сильные подземные толчки в субботу почувствовали жители ряда населенных пунктов Кавказских Минеральных Вод.