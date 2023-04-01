Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:33

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на Ставрополье

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зафиксировали подземные толчки недалеко от Пятигорска, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Как говорится в сообщении, землетрясение магнитудой 4,3 произошло в 17:03 в субботу в 99 км к северо-востоку от Пятигорска. Глубина - 15 км.

О том, что подземные толчки ощутили в Пятигорске и Железноводске написали в своих телеграм-каналах главы этих городов Дмитрий Ворошилов и Евгений Бакулин.

Ворошилов подтвердил, что, по предварительной информации, землетрясение было магнитудой 4,3 балла. "Пока сообщений о повреждениях и пострадавших от территориальных служб и ЕДДС нет. Повторные толчки не наблюдаются", - уточнил он.

В свою очередь Бакулин сообщил о поступлении 16 звонков в ЕДДС по данному факту и рекомендовал жителям города покинуть здания в случае повторных толчков.

Глава Ессентуков Александр Некристов написал в своем телеграм-канале, что в городе также разрушений и повреждений не зафиксировано.

Сильные подземные толчки в субботу почувствовали жители ряда населенных пунктов Кавказских Минеральных Вод.

Ставрополье Пятигорск Железноводск Ессентуки
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МЧС сообщило о землетрясении магнитудой 4,6 на Ставрополье

Энергоснабжение нарушено в трех населенных пунктах Курской области из-за обстрела ВСУ

Движение машин затруднено на участке М-4 "Дон" в Каменском районе Ростовской области

Военная операция на Украине

Шойгу заявил, что РФ кратно увеличила выпуск боеприпасов для выполнения задач по плану СВО

Шойгу заявил, что РФ кратно увеличила выпуск боеприпасов для выполнения задач по плану СВО

В Поволжье, на Юге России, Дальнем Востоке и Урале апрель будет теплым

В Поволжье, на Юге России, Дальнем Востоке и Урале апрель будет теплым

Обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах введена в РФ

Обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах введена в РФ

В РФ с 2024 года не будет зоны отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС

Физтех передумал вводить обязательный для студентов курс китайского

Evraz из-за санкций вновь не сможет выплатить купон по долларовым евробондам-2024

Лидер группы "Ногу свело" Максим Покровский признан иноагентом

Лидер группы "Ногу свело" Максим Покровский признан иноагентом
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });