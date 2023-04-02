В РФ за сутки коронавирусом заболели почти 9,6 тыс. человек

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 591 случай, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Отмечается, что в больницы за сутки попали 589 человек, число госпитализаций снизилось в сравнении с предшествующим днем на 49,4%.

По данным штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в девяти субъектах России, снижение - в 66 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах РФ.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 9 946 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 355.

За минувшие сутки от коронавируса скончался 31 человек, накануне сообщалось о 36 умерших.

Как сказали в штабе, выздоровели за сутки 9 833 человека, или на 20% меньше в сравнении с 1 апреля.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 656 126 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 397 312 умерших и 22 017 621 выздоровевший.