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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

В МВД РФ подтвердили информацию о гибели Владлена Татарского в Петербурге

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В МВД РФ сообщили о взрыве в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, есть пострадавшие и один погибший - это военкор Владлен Татарский.

"В полицию Василеостровского района поступила информация о том, что в кафе на Университетской набережной, дом 25 произошел взрыв. В результате инцидента один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский. Шестнадцать человек пострадали, их осматривают медицинские работники", - сказали журналистам в пресс-центре МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в воскресенье.

Ранее о происшествии "Интерфаксу" сообщили представители экстренных служб.

В ведомстве сообщили, что руководство и группа сотрудников главного управления уголовного розыска МВД выехали на место происшествия.

На месте также работают сотрудники петербургской полиции и экстренные службы, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

МВД РФ Санкт-Петербург Владлен Татарский
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