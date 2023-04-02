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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Трое пострадавших при взрыве в петербургском кафе находятся в тяжелом состоянии

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Мариинскую больницу Петербурга доставили 13 человек, которые получили ранения во время взрыва в кафе, сообщил главный врач медучреждения Анатолий Завражнов.

"К нам доставлены 13 пострадавших с ранениями взрывного поражения. Трое из них тяжелых, двое - средней степени тяжести, остальные все с легкими ранениями", - рассказал Завражнов в эфире телеканала "78".

Он отметил, что службы Мариинской больницы полностью мобилизованы - пострадавшим окажут всю необходимую помощь.

Губернатор Александр Беглов заявил, что власти задействовали все экстренные и специальные службы города.

Как сообщалось, в воскресенье в кафе на Университетской набережной Петербурга произошел взрыв, жертвой которого стал военный корреспондент Владлен Татарский. Еще 25 человек пострадали, 24 госпитализированы, проинформировали в Минздраве РФ.

СК возбудил уголовное дело. В убийстве блогера подозревается девушка, которая передала погибшему подарок в форме гипсовой статуэтки. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, она задержана.

Санкт-Петербург Владлен Татарский
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