Дело о гибели военкора Татарского передано в главное управление СКР

Подозреваемая Дарья Трепова объявлена в розыск

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о взрыве в кафе в Петербурге, в результате которого погиб блогер Владлен Татарский, передано в Главное следственное управление Следственного комитета, сообщает телеграм-канал СКР.

Объявлена в розыск Дарья Трепова, которая проходит по этому делу как подозреваемая. Карточка с ее данными появилась в базе розыска МВД. В ней говорится, что Трепова, уроженка Петербурга 1997 года рождения, разыскивается в рамках расследования уголовного дела.

Ранее источник агентства сообщил о задержании Треповой. Однако позже выяснилось, что на допрос к следователю были доставлены мать и сестра девушки, а сама она продолжает скрываться.

"Официально они не задерживались, в настоящее время проводится их опрос, по результатам которого будет принято решение об их статусе по делу", - уточнил собеседник агентства.

2 апреля 2023 года в кафе на Университетской улице произошел взрыв во время мероприятия с участием Татарского (Максима Фомина). Блогер погиб. Пострадали 32 человека. По предварительной версии следствия, в кафе взорвалась статуэтка, которую Татарскому подарила подозреваемая.