Участники СВО и члены их семей могут получить право на бесплатное переобучение

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Проект по профессиональному обучению и переобучению граждан "Содействие занятости" предлагается расширить новыми категориями участников, включив в него участников специальной военной операции, членов их семей и членов семей погибших. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам проведенного заседания Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

"Проектом предлагается расширить категории участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию в рамках федерального проекта "Содействие занятости" и категории участников мероприятий по поддержке в 2023 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для стимулирования занятости отдельных категорий граждан, включив такую категорию как участники специальной военной операции, члены их семей и члены семей погибших", - сообщили в аппарате.

Организация обучения указанных граждан, как уточнили в аппарате, расширит возможности их трудоустройства, повысит эффективность мероприятий по стимулированию найма и содействию занятости.

Кроме того, как уточнили в аппарате, на заседании рассмотрен и поддержан с учетом состоявшегося обсуждения проект постановления правительства "О порядке предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами". Проект разработан в связи с внесением изменений в Трудовой кодекс, которые предусматривают возможность накопления одним из родителей (опекуном, попечителем) дополнительных оплачиваемых выходных дней и использования их суммарно однократно до 24 выходных дней подряд в течение календарного года. Изменения вступают в силу с 1 сентября 2023 года.