Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Участники СВО и члены их семей могут получить право на бесплатное переобучение

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Проект по профессиональному обучению и переобучению граждан "Содействие занятости" предлагается расширить новыми категориями участников, включив в него участников специальной военной операции, членов их семей и членов семей погибших. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам проведенного заседания Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

"Проектом предлагается расширить категории участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию в рамках федерального проекта "Содействие занятости" и категории участников мероприятий по поддержке в 2023 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для стимулирования занятости отдельных категорий граждан, включив такую категорию как участники специальной военной операции, члены их семей и члены семей погибших", - сообщили в аппарате.

Организация обучения указанных граждан, как уточнили в аппарате, расширит возможности их трудоустройства, повысит эффективность мероприятий по стимулированию найма и содействию занятости.

Кроме того, как уточнили в аппарате, на заседании рассмотрен и поддержан с учетом состоявшегося обсуждения проект постановления правительства "О порядке предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами". Проект разработан в связи с внесением изменений в Трудовой кодекс, которые предусматривают возможность накопления одним из родителей (опекуном, попечителем) дополнительных оплачиваемых выходных дней и использования их суммарно однократно до 24 выходных дней подряд в течение календарного года. Изменения вступают в силу с 1 сентября 2023 года.

Татьяна Голикова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В НАК заявили, что украинские спецслужбы привлекли ФБК к планированию взрыва в петербургском кафе

Скидка Urals к Brent в марте уменьшилась до $29,6 за баррель

СКР сообщил о задержании Дарьи Треповой

СКР сообщил о задержании Дарьи Треповой

Песков подтвердил FT ужесточение правил выезда за рубеж для чиновников

В РФ создан фонд поддержки участников СВО

В РФ создан фонд поддержки участников СВО

Подозреваемая в убийстве корреспондента Татарского Дарья Трепова объявлена в розыск

Дело о гибели военкора Татарского передано в главное управление СКР

На Камчатке после землетрясения произошла серия афтершоков

Спасатели на Камчатке обследуют здания после мощного землетрясения

Шестибалльное землетрясение ощутили жители Петропавловска-Камчатского

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });