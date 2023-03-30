Правительство РФ выделит более 2,5 млрд руб. на бесплатное переобучение граждан

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Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ направит на бесплатное переобучение граждан в рамках федерального проекта "Содействие занятости" свыше 2,5 млрд руб., сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Сегодня мы рассмотрим вопросы государственной поддержки в сфере профессионального образования, повышения квалификации и переобучения. (...) Направим на решение таких задач свыше 2,5 млрд рублей, средства пойдут на предоставление грантов организациям, которые готовят необходимые для рынка труда кадры", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.

Он добавил, что с помощью этих мер планируется переобучить свыше 46 тыс. граждан, в том числе по таким специальностям, как воспитатели дошкольных учреждений, ремонтники, строители, работники легкой промышленности.

Премьер подчеркнул, что распределять средства будет Институт развития профессионального образования, который с 2023 года станет федеральным оператором в этой сфере вместе с Академией народного хозяйства и государственной службы, а также Томским государственным университетом.