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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:28

Участники СВО смогут пройти бесплатное переобучение

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ расширило программу субсидирования найма и бесплатного переобучения на участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей, сообщили на сайте кабмина во вторник.

Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Граждане, участвовавшие в специальной военной операции (СВО), смогут пройти бесплатное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по наиболее востребованным специальностям, а работодатели будут получать субсидии за их трудоустройство", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там добавили, что данное решение также распространяется на членов семей участников СВО, погибших при выполнении задач в ходе боевых действий.

Обучение для таких граждан организуют Институт развития профессионального образования, Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Томский государственный университет. Затраты образовательных организаций правительство возместит с помощью грантов. Заявки на обучение оформляются на портале "Работа в России".

"Субсидия, которую получат работодатели за трудоустройство таких граждан, будет равна трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и умноженным на количество трудоустроенных", - пояснили в пресс-службе.

Там напомнили, что в рамках программы пройти бесплатное переобучение или получить дополнительное профессиональное образование также могут безработные граждане, сотрудники, находящиеся под риском увольнения, отдельные категории граждан в возрасте до 35 лет, люди старше 50 лет, женщины с маленькими детьми, беженцы с Украины. В рамках программы субсидирования найма работодатели получают господдержку за трудоустройство безработных, людей, находящихся под риском увольнения, и граждан до 30 лет.

Вопрос переобучения и трудоустройства участников специальной военной операции обсуждался в ходе встречи премьер-министра с депутатами Госдумы после ежегодного отчета правительства в нижней палате парламента.

Михаил Мишустин
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