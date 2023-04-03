Путин подписал закон о возможности полного госфинансирования детских фильмов

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность полного государственного финансирования производства и проката национальных художественных фильмов для детей и юношества. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон касается кинолент, предназначенных для детей возрастом до 18 лет, направленных на воспитание подрастающего поколения, созданных на основе сценария и соответствующих по тематике, содержанию и художественно-стилистическому решению физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей. Теперь государство сможет финансировать создание и прокат таких фильмов в размере 100% их сметной стоимости.

Минкультуры в установленном порядке будет принимать решение о госфинансировании в размере 100% сметной стоимости производства, определяемой на дату заключения госконтракта или соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета.

Законопроект был внесен в парламент в ноябре 2022 года.