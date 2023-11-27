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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Минкультуры РФ поддержит экранизации произведений Стивенсона, Чехова и Прилепина

Минкультуры РФ поддержит экранизации произведений Стивенсона, Чехова и Прилепина
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ выделит госфинансирование на производство 249 игровых, неигровых, анимационных фильмов и сериалов, а также фильмов для детей и подростков, следует из протокола, опубликованного министерством по итогам защиты проектов в ведомстве.

Согласно документу, получателями субсидий на производство игровых национальных художественных фильмов стали 60 проектов.

Среди них: новая экранизация романа Роберта Льюиса Стивенсона "Остров сокровищ", фильм "Семейное счастье" - экранизация одноименного романа Льва Толстого, экранизация нескольких рассказов Антона Чехова, получившая название "Невидимые миру слезы", фильм о путешественнике, писателе и исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве "Арсеньев", экранизация романа "Черный замок Ольшанский" Владимира Короткевича и экранизация рассказа "Лес" Захара Прилепина.

Кроме того, финансирование планируется выделить на производство спортивного фильма о советском футболисте и тренере Никите Симоняне, фильму о супругах, решивших взять ребенка из детского дома "Жемчуг", и комедии про баню "Чистый четверг".

Также поддержку в производстве получит ряд военных фильмов, среди которых фильмы о событиях СВО "Своих не бросаем" и "Свинцовые небеса", "Почтарь" о почтальоне, который вместо похоронок пишет письма от имени умерших солдат, военная драма о защите блокадного Ленинграда "Остров Сухо", военно-шпионский детектив про Сирию "Фарфоровый солдатик".

Также поддержку получат 105 неигровых проектов, среди которых "Эдуард Лимонов", "Никита" о Никите Михалкове, "Однажды на Патриарших. Тайны Михаила Булгакова", "Леонид Шварцман: 100 лет и несколько вопросов" и другие.

Кроме того, Минкультуры РФ выделит госсредства на производство 10 игровых национальных фильмов для детей и юношества, среди которых фильмы "Яга на нашу голову", "Наш папа - дед мороз", "Нахимовцы - 2. Янтарный берег", "Мой друг - КотоПушкин", "Дед Мороз для мамы", "Сивка-бурка" и другие. По итогам прошедшей защиты также будет выделено финансирование на создание 74 проектов анимационных национальных фильмов и анимационных сериалов.

Всего финансирование планируется выделить 249 проектам.

Роберт Льюис Стивенсон Антон Чехов Захар Прилепин Никита Михалков Минкультуры Лев Толстой
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