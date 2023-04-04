Кремль не комментирует сообщения о разрешении перечислить Shell средства за долю в "Сахалине-2"

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле не комментируют сообщения СМИ о том, что власти РФ разрешат перечислить на зарубежный счет Shell почти 95 миллиардов рублей за долю компании в проекте "Сахалин-2".

"Мы не комментируем эту тему, никогда не комментируем деловую переписку", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что "глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон предложил президенту РФ Владимиру Путину разрешить перечислить средства, которые Shell может получить от продажи 27,5% в проекте "Сахалин-2", на ее зарубежный счет".

Газета со ссылкой на источники, знакомые с обращением главы "НОВАТЭКа", пишет, что просьба разрешить Shell получить деньги призвана "минимизировать риски для операционной деятельности и экспортных поставок углеводородов с проекта".

Путин, по словам "Коммерсанта", поставил на письме визу "согласен".