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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Финляндия временно закрывает отделение генконсульства в Петрозаводске

Финляндия временно закрывает отделение генконсульства в Петрозаводске
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Финляндия приняла решение временно закрыть отделение генконсульства в Петрозаводске в связи с сокращением объема работы на этом направлении, говорится в опубликованном во вторник заявлении финского МИДа.

"Временное закрытие отделения означает, что его работа будет приостановлена до последующего уведомления. МИД Финляндии считает, что в настоящее время Финляндии не нужен офис в Петрозаводске в связи со значительным уменьшением количества его ключевых задач", - говорится в заявлении.

Отмечается, что он может быть открыт снова, если это потребуется.

Финляндия Петрозаводск РФ
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