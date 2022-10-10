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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

МИД Финляндии не планирует закрывать российские консульства

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Власти Финляндии не планируют закрывать российские дипмиссии на территории страны, заявил на пресс-конференции в Брюсселе глава финского МИД Пекка Хаависто (Pekka Haavisto). Об этом сообщает Yle.

Дипломатическое противостояние

Министра попросили прокомментировать предложение мэра Турку Минны Арви закрыть местное генконсульство России.

"Никакого предварительного плана по поводу дальнейшей судьбы российских представительств в Финляндии пока нет", - ответил глава МИД.

Он также отверг предложение закрыть российское консульство на Аландских островах.

"Закрытие российских консульств приведет к ответным мерам, то есть закрытию финских миссий в России. Они есть в Санкт-Петербурге, Мурманске и Петрозаводске, - сказал Хаависто. - Пока есть повод держать наши консульства в РФ открытыми, но мы наблюдаем за ситуацией".

Финляндия МИД Пекка Хаавист Турку Аландские острова
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