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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

МИД Финляндии временно закрывает отделение генконсульства в Мурманске

МИД Финляндии временно закрывает отделение генконсульства в Мурманске
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Финляндии в среду проинформировало о решении временно закрыть отделение генерального консульства в Мурманске, поскольку пока в его работе нет необходимости.

"МИД решил временно закрыть мурманское отделение, которое функционирует при генеральном консульстве Санкт-Петербурга", - говорится в пресс-релизе финского внешнеполитического ведомства.

В документе поясняется, что временное закрытие отделения означает приостановку деятельности до последующего уведомления.

Отмечается, что решение Хельсинки закрыть отделение в Мурманске "не влияет на деятельность российской дипломатической миссии в Финляндии".

"По оценкам МИД, в настоящее время Финляндии не нужно отделение в Мурманске из-за существенного сокращения основных задач офиса. При необходимости отделение в дальнейшем возобновит работу", - отмечается в пресс-релизе.

В настоящее время в отделении проводят подготовку к закрытию, офис по работе с клиентами уже закрыт. При этом в отделении пока обслуживают клиентов с визой. Кроме того, еще можно подавать заявки на получение шенгенской визы. Со всеми остальными вопросами теперь нужно обращаться в генконсульство в Санкт-Петербурге.

Мурманское отделение открыли в 1992 году. Отделение генконсульства Финляндии также есть в Петрозаводске.

Финляндия Мурманск
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