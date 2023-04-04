НИОКР в промышленности предложили финансировать из "выходного налога" для уходящих иностранцев

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Региональные фонды развития промышленности (ФРП) могут быть дофинансированы за счет средств, получаемых в виде добровольного взноса при выходе иностранных инвесторов с российского рынка (так называемый "налог на выход" составляет не менее 5% от рыночной стоимости продаваемых активов).

О таком возможном механизме финансирования региональных ФРП, а также НИОКР и обратного инжиниринга в промышленности заявил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров на заседании президиума Госсовета по промышленности в Туле.

"Нужно усилить работу по НИОКРам и обратному инжинирингу. Эти механизмы целесообразно дополнительно поддержать за счет части поступлений от сделок с иностранным бизнесом, который, как вы уже прокомментировали, "не бойцы" и уходит. Также из этого источника можно частично решить задачу дофинансирования программы поддержки региональных фондов развития промышленности", - сказал он, обращаясь к президенту Владимиру Путину.

В марте подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в России приняла решение, что одним из условий для выхода "недружественных" нерезидентов из российских активов наряду со значительным дисконтом (Минфин заявлял о дисконте не менее 50%) теперь в обязательном порядке должен быть добровольный взнос в бюджет. По общему правилу его размер составит не менее 5% от рыночной стоимости соответствующих активов, при этом, если активы отчуждаются с дисконтом более 90%, размер "налога" будет превышать 10%.

Выступая на Госсовете, Мантуров напомнил, что недавно правительство решило увеличить для всех регионов долю федерального ФРП по программам совместного финансирования до 90% (до этого в большинстве субъектов максимальная доля федерального ФРП при совместном финансировании проектов составляла 70%, а региональных фондов - 30%), и поднять максимальную сумму займа до 200 млн рублей (ранее - 100 млн рублей). Ранее о необходимости докапитализации ФРП заявлял глава правительства Михаил Мишустин.

Ранее на заседании губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" Алексей Дюмин обратил внимание на то, что сейчас совокупный объем региональных ФРП составляет 62 млрд рублей и предложил увеличить их объем на 100 млрд рублей за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ) и средств от продажи иностранных активов.

Комментируя тему отечественных промышленных разработок и вывода продукции на рынок, вице-премьер предложил в качестве очередной меры поддержки (наряду с субсидированием пилотных партий) ввести льготное страхование технологических рисков при выходе на рынок новых образцов. Также к середине апреля Минпромторг планирует завершить разработку механизма предоставления налоговой льготы предприятиям, приобретающим российское высокотехнологичное оборудование.