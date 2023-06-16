Мантуров предложил тратить взносы от продажи иностранных активов на ремонт после обстрелов

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг предлагает направлять добровольные взносы, поступающие в бюджет от продажи иностранными инвесторами активов в России, на компенсацию ущерба предприятиям, пострадавшим от обстрелов. Об этом журналистам в кулуарах ПМЭФ сказал глава ведомства - вице-премьер Денис Мантуров.

"Мы получили, например, сейчас средств в бюджет от продажи иностранцами активов в РФ. Иностранная компания уходит и обеспечивает взнос в бюджет. Вот из этих средств я хочу предложить выплачивать компенсацию по ущербу, нанесенному нашим предприятиям в результате обстрелов", - сообщил он.

15 июня он сказал телеканалу РБК, что Минпромторг готовит и планирует представить на рассмотрение правительства отдельную программу компенсации затрат на восстановление производственных мощностей, пострадавших от обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, в частности, уже сформирован план восстановления пострадавших предприятий в Белгородской области. Ранее была согласована докапитализация регионального Фонда развития промышленности на 0,5 млрд рублей.

Ранее президент поручил правительству проработать вопрос о направлении так называемого "налога на выход" для иностранцев по сделкам, которые проходят по представлению Минпромторга, на поддержку производства через Фонд развития промышленности (ФРП), финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и обратного инжиниринга.