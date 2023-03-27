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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

В России ввели обязательный сбор с продажи активов иностранцами

Он может превышать 10% от рыночной оценки актива

В России ввели обязательный сбор с продажи активов иностранцами
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Одним из условий для выхода "недружественных" нерезидентов из российских активов наряду со значительным дисконтом теперь в обязательном порядке должен быть добровольный взнос в бюджет, говорится в выписке из протокола заседания подкомиссии правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

Подкомиссия также установила, что при дисконте свыше 90% размер взноса составляет не менее 10% от рыночной стоимости актива.

Эта подкомиссия вправе санкционировать проведение сделок с "недружественными" резидентами, на осуществление которых весной 2022 года российские власти ввели ограничения в ответ на антироссийские санкции, а также согласовывать условия соответствующих договоров.

В декабре 2022 года подкомиссия назвала ряд условий, которые целесообразно применять при выдаче разрешений на отчуждение российских активов лицами, связанными с "недружественными" государствами. Это, в частности, дисконт к независимой оценке рыночной стоимости актива в размере не менее 50%, наличие рассрочки платежа на один-два года. Кроме того, вместе с этими условиями или вместо них (в документе говорилось "и/или") мог быть предусмотрен добровольный взнос в бюджет не менее 10% от суммы сделки.

Теперь подкомиссия скорректировала условия: режим "и/или" отменяется. Для выхода из российских активов "недружественным" иностранцам обязательно придется платить взнос в российский бюджет.

По общему правилу его размер составит "не менее 10% от половины рыночной стоимости соответствующих активов, указанной в отчете об оценке", то есть до 5%. Вдвое больше взнос будет - не менее 10% от рыночной стоимости активов - если они отчуждаются со скидкой более 90%.

правительство
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