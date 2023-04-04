Минстрой РФ представит план по льготному найму жилья для сотрудников ОПК до 31 мая

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - План мероприятий по обеспечению льготным арендным жильем сотрудников оборонно-промышленного комплекса будет представлен Минстроем до 31 мая, заявил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Минстрой с коллегами прорабатывают все вопросы, включая потребное финансирование. И сформируют детальный план мероприятий до 31 мая", - сказал Мантуров во вторник на заседании президиума Госсовета по вопросу "О развитии промышленности Российской Федерации в условиях санкционного давления".

Он добавил, что первичный объем уже определен.

"Мы уже определили 359 предприятий, где этот вопрос будет решен в первую очередь. И разработали критерии включения в программу их сотрудников. Совокупная потребность в льготном найме предварительно заявлена в отношении около 50 тысяч работников", - уточнил вице-премьер.

Мантуров также отметил, что инициатива губернатора Кировской области по льготному найму жилья для сотрудников системообразующих организаций промышленности требует доработки.

"Концептуально мы поддерживаем. Но предлагаем все-таки сначала исполнить ваше, Владимир Владимирович, поручение по аналогичной задаче в ОПК (...) Благодаря этой работе мы сможем оценить объем затрат и применительно к найму для специалистов гражданских отраслей", - подчеркнул вице-премьер.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил создать социальную программу льготного арендного жилья для работников оборонно-промышленного комплекса.

"Предлагаю запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК. Ставка аренда для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство", - сказал Путин в послании Федеральному Собранию.

Глава государства поручил отработать все детали программы и приступить к строительству такого арендного жилья. В первую очередь, жилье должно появиться в значимых оборонных, индустриальных и научно-исследовательских центрах.