Путин поручил построить льготное арендное жилье для работников оборонки

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил разработать программу льготной аренды жилья для работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Он заявил об этом в послании Федеральному собранию.

"Предлагаю запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК. Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство", - сказал он и добавил, что уже обсудил этот вопрос с правительством.

"Поручаю отработать все детали этой программы и, не затягивая, приступить к строительству такого арендного жилья. В первую очередь, конечно, в городах, наших значимых оборонных, индустриальных и научно-исследовательских центрах", - сказал президент.

Он пообещал и впредь укреплять гарантии для трудовых коллективов оборонки - "это касается и зарплат, и социального обеспечения".

В этом же послании президент предложил учредить специальный фонд помощи ветеранам СВО и семьям погибших, а также пообещал продвигать участников спецоперации как в армии, так и на гражданке.

Послание президента-2023