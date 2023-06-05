Программу предоставления арендного жилья работникам ОПК утвердят к июлю

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Минстрой планирует утвердить программу предоставления арендного жилья работникам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) до конца июня, заявил на совещании замглавы ведомства Никита Стасишин.

"Мы полностью сформировали критерии, которым должны соответствовать работники организации. Мы вместе согласовали перечень для таких категорий граждан. (...) Определены основные механизмы обеспечения работников ОПК жильем. В рамках этого составлен целый план мероприятий. Он не публичный. (...) До конца июня, действительно, вместе с коллегами должны будем утвердить эту программу", - сказал он.

Замминистра добавил, что необходимо развивать наемные дома социального использования, тем более что "нормативка" для этого принята в 2014 году. Он считает, что главы муниципалитетов должны быть заинтересованы в создании такого наемного жилья.

По словам Стасишина, пока Минстрой не видит источника для реализации возможного субсидирования строительства наемных домов. Также не существует механизма предоставления инвестору "длинных недорогих" денег.

Социальную программу льготного арендного жилья для работников оборонно-промышленного комплекса в феврале предложил создать президент Владимир Путин.

"Предлагаю запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК. Ставка аренда для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство", - сказал он в послании Федеральному Собранию.

Он поручил чиновникам отработать все детали программы и приступить к строительству такого арендного жилья. В первую очередь, жилье должно появиться в значимых оборонных, индустриальных и научно-исследовательских центрах.

Минстрой обещал до 31 мая представить план мероприятий по обеспечению льготным арендным жильем сотрудников оборонно-промышленного комплекса.

"Мы уже определили 359 предприятий, где этот вопрос будет решен в первую очередь. (...) Совокупная потребность в льготном найме предварительно заявлена в отношении около пятидесяти тысяч работников", - говорил вице-премьер глава Минпромторга Денис Мантуров.