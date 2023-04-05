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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

В аварии автобуса в Ростовской области пострадали 12 человек

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - После аварии автобуса "Москва-Ставрополь" в Ростовской области 12 человек обратились за медицинской помощью, их обследуют в больнице Миллеровского района, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

"В тяжелом состоянии два человека, принято решение доставить их в областные медучреждения, чтобы скорее начать лечение. Сейчас компания-перевозчик организовывает отправку остальных пассажиров в краевой центр", - сообщил в Telegram губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. По его словам, регион находится на связи по всем вопросам с правительством Ростовской области.

Прокуратура Ставропольского края сообщила, что проверит работу ставропольского ООО, которое организовало автобусную перевозку по этому маршруту.

Ранее 5 апреля рейсовый автобус, ехавший из Москвы в Ставрополь, в Чертковском районе Ростовской области съехал в кювет на трассе М4 "Дон" и опрокинулся набок. В автобусе было 32 человека .

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