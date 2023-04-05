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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

В "РусГидро" не хотели бы "дарить" активы в процессе решения судьбы электросетей

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Решение о судьбе электросетей ПАО "РусГидро" на Дальнем Востоке примут власти, но компания не хотела бы "дарить" какие-либо активы, сказал журналистам кулуарах конференции "Российская энергетика" член правления компании Роман Бердников .

Так он прокомментировал заявление ФАС о подготовке плана разделения компании по видам деятельности - на генерацию и сети - в рамках перехода Дальнего Востока в ценовую зону энергорынка.

"Мы же госкомпания. Как государство скажет, так и будем делать. Но любая компания вряд ли захочет что-то кому-то дарить, должно быть отчуждение. Каким образом, это второй вопрос. Конечно, нам не просто так хотелось бы", - сказал Бердников.

План касается соблюдения требований на запрет совмещения видов деятельности (генерации электроэнергии и электросетевой деятельности - ИФ), он разрабатывается совместно с Минэкономразвития и Минэнерго и будет в мае направлен в правительство, сказал журналистам на той же конференции замруководителя ФАС Виталий Королев .

"Очевидно, что при вступлении в ценовую зону эти требования на них начнут распространяться, поэтому необходимо корректно организовать эту работу, чтобы с одной стороны "РусГидро" имело время для принятия соответствующих решений, и это не тормозило ситуацию с переходом в ценовую зону", - заявил Королев.

Ранее Минэнерго заявляло, что либерализация энергорынка в неценовых зонах может начаться с ноября 2023 года. Переход к 100%-ной либерализации должен состояться не позднее июля 2025 года.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет более 38 ГВт.

Основной акционер компании на конец 2022 года - Росимущество (62,2%). Долей в 12,37% владеет ВТБ, еще около 9% принадлежит "Русалу".

РусГидро ФАС Роман Бердников Дальний Восток Минэнерго
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