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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:46

Патрушев пообещал жестко пресекать попытки дестабилизации в новых регионах

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Президент на заседании Совбеза поручил силовым ведомствам усилить контрразведывательные и антитеррористические мероприятия, а также меры по нейтрализации диверсионных групп в новых российских регионах, заявил журналистам секретарь СБ Николай Патрушев.

"Поручено организовать дополнительные оперативно-розыскные и контрразведывательные мероприятия на антитеррористическом направлении, меры по нейтрализации диверсионных групп, перекрытию каналов незаконного оборота оружия и боеприпасов, - сказал он. - Обращено внимание на недопущение вербовочной деятельности со стороны западных спецслужб, на выявление агентов влияния".

"Попытки дестабилизации общественно-политической ситуации и подрыва конституционного строя будут жестко пресекаться в соответствии с российским законодательством", - пообещал Патрушев.

Он также анонсировал усиление контроля за расходованием бюджета, выделяемого на восстановление инфраструктуры новых регионов и социальную поддержку их жителей.

Николай Патрушев Совет безопасности
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