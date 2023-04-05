Путин потребовал от силовиков обеспечить безопасность жителей новых территорий

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил силовым ведомствам обеспечить защиту граждан и предпринимателей новых территорий от преступности, произвола и насилия. Он заявил об этом на заседании Совета безопасности.

"Сложившейся в ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях ситуацией пытаются воспользоваться и чисто криминальные элементы, включая организованную преступность, наркоторговцев, финансовых мошенников и так далее. Подчеркну: МВД, прокуратура, Следственный комитет и другие правоохранительные органы, а также спецслужбы должны сделать максимум для обеспечения безопасной жизни местного населения", - сказал президент.

Он потребовал "защитить людей, их безопасность, собственность, имущество от преступности, произвола и насилия".

"В том числе оказывать действенную поддержку местным предпринимателям", - добавил Путин.

Новым субъектам, по его словам, приходится с чистого листа выстраивать всю систему обеспечения общественной безопасности и законности: "Трудностей, конечно, много, в том числе организационных, недавно обсуждали их на итоговых коллегиях в Генпрокуратуре, ФСБ и МВД".

Президент поручил наращивать усилия по поддержке территорий.

"При этом естественно, что основная нагрузка ложится на территориальные подразделения правоохранительных органов. Их формирование идет в сложной оперативной обстановке, в условиях военного положения", - отметил глава государства.

"Противник использует для запугивания людей свое пока недобитое подполье, в том числе, разного рода неонацистские и другие радикальные группировки, - сказал он. - Здесь нужно действовать жестко и эффективно, контроль за ситуацией должен быть надежно обеспечен".

"Отмечу, что во всех четырех регионах повышенное внимание следует уделить борьбе с криминалом, в том числе предотвращению и пресечению тяжких и особо тяжких преступлений, попытки завладеть чужим имуществом", - сказал также президент.

По его словам, сейчас доля таких преступлений среди зарегистрированных достаточно высока.

"В поле особого внимания должен быть незаконный оборот наркотиков, оружия, боеприпасов, взрывчатки. В том числе нужно оперативно реагировать на попытки их вывоза из зоны проведения СВО в другие регионы РФ", - подчеркнул Путин и обратил внимание на необходимость борьбы с криминальными схемами использования информационных технологий.