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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Путин поручил уделить повышенное внимание борьбе с криминалом в новых регионах

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить в новых регионах страны - Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях - борьбу с криминалом.

"Отмечу, что во всех четырех регионах повышенное внимание следует уделить борьбе с криминалом, в том числе предотвращению и пресечению тяжких и особо тяжких преступлений, попытки завладеть чужим имуществом", - сказал Путин на заседании Совета безопасности РФ.

По его словам, сейчас доля таких преступлений среди зарегистрированных достаточно высока.

"В поле особого внимания должен быть незаконный оборот наркотиков, оружия, боеприпасов, взрывчатки. В том числе нужно оперативно реагировать на попытки их вывоза из зоны проведения СВО в другие регионы РФ", - подчеркнул Путин.

Он также обратил внимание на необходимость борьбы с криминальными схемами использования информационных технологий.

Владимир Путин
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