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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

В Минсельхозе позитивно оценили развитие российского виноделия

При этом, в ведомстве отметили проблемы с узнаваемостью продукции

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Российское виноделие в последние годы активно развивается, но проблема в том, что потребители мало знают об отечественной продукции. Отрасль нуждается в эффективных механизмах продвижения отечественного вина, считает первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

"С точки зрения производства у нас все движется, у нас интересные люди, интересные подходы, это сказочная отрасль", - сказала она.

По ее словам, в прошлом году было собрано 889 тыс. тонн винограда. "В этом году урожай от погоды будет зависеть, но сделаем плюс-минус 900 тыс. тонн, - прогнозирует она. - Виноградники каждый год мы закладываем 5-6 тыс. га, есть господдержка отрасли".

"Единственное, что нас расстраивает, - это вопрос узнаваемости (отечественной продукции - ИФ), и с этим надо работать. Конечно, надо менять и наше законодательство с точки зрения рекламы в разумных пределах так, чтобы это не касалось несовершеннолетних", - считает Лут.

По ее словам, важно развивать и винный туризм, "ехать на юг не только и не столько на море, но и знакомиться с виноградниками". Но для этого также следует менять законодательство, связанное со строительством объектов на виноградопригодных землях. "Мы считаем, что разумно, если определенными критериями это все ограничить, строить гостевые дома. Нужно место для отдыха", - сказала она.

Важным элементом продвижения Лут считает работу с кафе и ресторанами, где пока отечественного вина недостаточно. Большие возможности заложены в информационных ресурсах, хотя есть ограничения, связанные с тем, что речь идет об алкоголе, отметила она.

Лут также сообщила, что в настоящее время обсуждается идея проведения в Москве винного фестиваля. "Прорабатываем вариант, как это сделать, потому что это непросто, учитывая, что речь идет об алкоголе. Но Москва настроена и поддерживает нас. Очень надеюсь, что в этом году мы сделаем большое винное мероприятие именно для того, чтобы продвигать вино не как алкоголь, а как знание. Нам нужно прививать эту культуру, потому что у нас очень вкусная продукция", - сказала она.

Минсельхоз
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